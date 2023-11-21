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Партии "Ени Азербайджан" исполняется 31 год

Партии "Ени Азербайджан" исполняется 31 год Сегодня исполняется 31 год со дня создания правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Внутренняя политика
21 ноября 2023 г. 07:11
Партии Ени Азербайджан исполняется 31 год

Сегодня исполняется 31 год со дня создания правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как напоминает Report, правящая партия "Ени Азербайджан" была создана по инициативе и при активном участии представителей азербайджанской интеллигенции в крайне тяжелый период нашей истории, когда Азербайджан подвергался серьезным испытаниям.

Под председательством великого лидера Гейдара Алиева 21 ноября 1992 года была проведена учредительная конференция ПЕА, в которой участвовали избранные во всех регионах Азербайджана представители.

ПЕА была зарегистрирована в минюсте 18 декабря 1992 года, и во всех районах Азербайджана были созданы районные отделения партии. Программа и устав, принятые на учредительной конференции ПЕА, были обсуждены и утверждены на первом съезде партии, состоявшемся 20-21 декабря 1999 года.

В соответствии с программой и уставом ПЕА был закреплен политический курс партии, определены основные задачи и цели по сохранению и укреплению государственной независимости Азербайджана, строительству правового государства и занятию им достойного места в современной международной системе.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasından 31 il ötür

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