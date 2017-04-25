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    Парламент внес изменения в закон "О дорожном движении"

    Транспортные средства будут проходить техосмотр после осмотра с целью проверки двигателя, номера шасси, кузова и сопоставления цвета

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен проект изменений в закон "О дорожном движении".

    Как сообщает Report, согласно проекту, для государственной регистрации и постоянного учета транспортных средств, они пройдут техосмотр после осмотра с целью проверки двигателя, номера шасси, кузова и сопоставления цвета.

    В проекте отмечается, что это служит усовершенствованию деятельности структур, осуществляющих техосмотр.

    Согласно закону, предусматривается, что после 4 лет со дня производства автомобили должны проходить техосмотр раз в два года, а спустя 10 лет с момента выпуска – раз в год.

    Проект изменений был вынесен на обсуждение и принят. 

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