Парламент внес изменения в закон "О дорожном движении"

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен проект изменений в закон "О дорожном движении".

Как сообщает Report, согласно проекту, для государственной регистрации и постоянного учета транспортных средств, они пройдут техосмотр после осмотра с целью проверки двигателя, номера шасси, кузова и сопоставления цвета.

В проекте отмечается, что это служит усовершенствованию деятельности структур, осуществляющих техосмотр.

Согласно закону, предусматривается, что после 4 лет со дня производства автомобили должны проходить техосмотр раз в два года, а спустя 10 лет с момента выпуска – раз в год.

Проект изменений был вынесен на обсуждение и принят.