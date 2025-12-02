Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Парламент утвердил во II чтении поправки в Налоговый кодекс и 16 законов

    Внутренняя политика
    • 02 декабря, 2025
    • 17:37
    Милли Меджлис принял во втором чтении поправки в Налоговый кодекс и 16 законов, касающихся налоговой политики, налогового администрирования и определения налоговых ставок.

    Как сообщает Report, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и законы "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О социальном страховании", "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих", "Об обязательном государственном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов", "О медицинском страховании" и др. был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

    В ходе обсуждений было отмечено, что проект изменений в Налоговый кодекс, подготовленный в рамках проекта госбюджета на 2026 год, в соответствии со статьей 2.8 Налогового кодекса, состоит из 3 блоков и включает в общей сложности 145 изменений по 45 основным статьям.

    В указанной статье Кодекса отмечается, что в случае необходимости внесения изменений в Налоговый кодекс в рамках проекта государственного бюджета на следующий год в отношении налоговой политики, налогового администрирования и установления налоговых ставок, соответствующие законопроекты и справка о результатах оценки, проведенной в установленном порядке органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, в отношении предусмотренных в проектах налоговых освобождений и льгот представляются соответствующему органу исполнительной власти до 1 мая текущего года, а соответствующим органом исполнительной власти в Милли Меджлис - не позднее 15 мая текущего года.

    Основные направления указанного пакета изменений включают поощрение инвестиционного климата и предпринимательской деятельности, снижение налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства, регулирование налоговых поступлений и доходов бюджета, совершенствование механизма налогового контроля и борьбу с теневой экономикой.

    Предлагаемые изменения в закон "О социальном страховании" охватывают направления оптимизации нагрузки социального страхования на предпринимателей, субсидирование обязательных государственных социальных страховых взносов, выплачиваемых в Нахчыванской Автономной Республике.

    Проект пакета поправок после обсуждений был вынесен на голосование и принят во втором чтении.

