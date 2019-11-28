Парламент Азербайджана могут распустить - ОБНОВЛЕНО-2

Продолжается заседание Политического совета партии "Ени Азербайджан".

Как сообщает Report, ПЕА примет решение по итогам заседания.

Согласно решению, депутатам, представленным в партии, будет рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.

Согласно статье 23-2 Внутреннего устава Милли Меджлиса "О роспуске Милли Меджлиса", в соответствии с частью 1 статьи 98(1) Конституции Азербайджана, если один и тот же созыв Милли Меджлиса Азербайджанской Республики дважды в течение года выразит недоверие Кабинету Министров Азербайджанской Республики или не назначит в установленный законом срок после двукратного представления президентом Азербайджанской Республики необходимое число кандидатов для коллегиальной деятельности Конституционного суда Азербайджанской Республики, Верховного суда Азербайджанской Республики и Правления Центрального банка Азербайджанской Республики, а также по неустранимым причинам не выполняет свои обязанности, указанные в статьях 94 и 95, частях II, III, IV и V статьи 96, статье 97 настоящей Конституции, президент Азербайджанской Республики распускает Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

*** 11:23

Политический совет партии "Ени Азербайджан" проводит заседание.

Как сообщает Report, во встрече принимают участие члены политсовета ПЕА, в том числе член совета - премьер-министр Али Асадов.

Темы обсуждений на заседании будут объявлены в ближайшее время.

*** 09:45

Сегодня состоится заседание политического совета партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Об этом сообщили Report в ПЕА.

После заседания политического совета в 15:00 заместитель председателя-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов проведет пресс-конференцию.