Внутренняя политика
22 августа 2025 г. 10:53
Городской парк Кельбаджара займет территорию в 11 гектаров

Городской парк, заложенный в Кельбаджаре, займет территорию в 11 гектаров.

Как сообщает западное бюро "Report", об этом сообщили во время медиатура на территорию будущего парка, организованного по следам президента.

Отмечается, что новый парковый комплекс, который будет спроектирован в соответствии с детальным Генеральным планом города Кельбаджар, займет территорию примерно в 11 гектаров.

Примерно на 9 гектарах этой площади будут разбиты зеленые насаждения.

В парке будут созданы специальные зоны для организации мероприятий общественной и культурной жизни района, спортивные и оздоровительные уголки, а также развлекательные и экстремальные приключенческие зоны для детей.

Согласно проекту, на территории парка также предусмотрено строительство наземной автомобильной стоянки, рельсовой лыжной трассы, ресторанов, кафе, амфитеатра и других необходимых объектов инфраструктуры.

В парке будут созданы всесторонние условия для содержательного и комфортного проведения досуга как жителями города, так и гостями.

Отметим, что 21 августа Президент Ильхам Алиев заложил фундамент городского парка Кельбаджара.

