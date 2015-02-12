​Панах Гусейн: Встреча с правительством оказалась полезной

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Оппозиционные партии Азербайджана считают прошедшую сегодня встречу между правительством и оппозицией полезной и положительной. Как сообщил Report председатель Народной партии Азербайджана (НПА) Панах Гусейн, это шанс, который необходимо использовать.

П.Гусейн отметил, что если предыдущая встреча проходила по инициативе оппозиционных партий, данная встреча состоялась по инициативе Администрации президента: "Самым важным здесь является сам факт встречи. Наша позиция состоит в том, чтобы, не изменяя своим оппозиционным взглядам, быть готовыми к сотрудничеству с правительством по общим вопросам. Мы хотим, чтобы были приглашены все, в том числе, ПНФА. Мы подняли этот вопрос. Также был поднят вопрос об избирательных реформах. Я считаю, что эта встреча оказалась полезной".

Председатель партии Классического народного фронта Азербайджана (КНФА) Мирмахмуд Миралиоглы также положительно оценил встречу: "Формат данной встречи отличался от формата предыдущей, так как в ней приняли участие новые партии. Наше главное желание состоит в том, чтобы встреча проходила в широком формате. Среди вопросов, которые поднимались на предыдущей встрече, некоторые были решены, другие решены частично, также остались нерешенные вопросы. Встречи подобного рода будут продолжены".

Отметим, что первая встреча между сторонами прошла 13 декабря 2014 года.