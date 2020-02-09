Делегация Пакистана: Мы не наблюдали каких-либо нарушений в ходе избирательного процесса

"Мы не наблюдали каких-либо нарушений в ходе избирательного процесса в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом журналистам в ходе пресс-конференции заявили представители делегации наблюдателей (Центр глобальных и стратегических исследований в Исламабаде) на парламентских выборах в Азербайджане.

"Наши наблюдения показали, что выборы прошли прозрачно и демократично. Мы не наблюдали никаких нарушений и проблем в ходе избирательного процесса. Эти процессы дают понять, что это один из важных шагов во имя более светлого будущего Азербайджана", - заявил директор центра Халид Теймур Акрам.