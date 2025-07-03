ПА ОБСЕ призвала помочь Азербайджану в разминировании и восстановлении территорий

ПА ОБСЕ призвала помочь Азербайджану в разминировании и восстановлении территорий

Делегация во главе с депутатом Милли Меджлиса Азербайджана Гаей Мамедовой приняла участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Порту (Португалия).

Как сообщает Report, в состав делегации вошли депутаты Азай Гулиев, Севиндж Фаталиева и Турал Гянджалиев.

На сессии обсуждены вопросы безопасности и сотрудничества в Европе, также состоялись выборы председателя, вице-президента и на другие должности ПА ОБСЕ.

Члены азербайджанской делегации предоставили подробную информацию об усилиях Азербайджана по установлению мира и сотрудничества в регионе, международном сотрудничестве в области охраны окружающей среды, а также об ущербе, нанесенном Азербайджану конфликтом и минной проблемой, и подчеркнули необходимость обеспечения права на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении.

По предложению главы делегации Гаи Мамедова ПА ОБСЕ приняла резолюцию, призывающую международное сообщество оказать Азербайджану помощь в разминировании, реконструкции и восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

Азай Гулиев был переизбран на пост председателя Генерального комитета по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде.

На сессии армянская делегация представила антиазербайджанские поправки в проект итогового документа Ассамблеи. Однако в результате проделанной азербайджанской делегацией работы данные поправки были отклонены Ассамблеей.

Помимо этого, глава и члены азербайджанской делегации провели многочисленные встречи с новоизбранным президентом ПА ОБСЕ Пере Жоаном Понсом, вице-президентами и делегациями других стран.