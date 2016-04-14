Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Министерством образования создано 15 Территориальных центров финансового учета".

Как сообщает Report, об этом выступая на тренингах для представителей медиа заявил старший консультант финансового отдела министерства Рамиль Оруджев.

По его словам, 13 центров уже действуют. Из них центры по Масаллинскому и Балакянскому районам приступят к деятельности с 1 мая. Таким образом, со следующего месяца Территориальные центры финансового учета будут действовать в 15-ти регионах - Сумгайыт, Хачмаз, Исмаиллы, Огуз, Балакян, Акстафа, Шемкир, Гянджа, Евлах, Тертер, Уджар, Сабирабад, Сальяны, Масаллы и Астара".

Как заявил официальный представитель министерства, цель создания центров заключается в использовании в сфере образования финансовых, административных ресурсов, осуществлении усовершенствованного и централизованного финансирования: "До 2015 года все учреждения образования на местах финансировались местными финансовыми органами по линии местных отделов образования. А с этого года, путем создания новых центров в 15-ти регионах, управление будет в централизованной форме. Применение нового механизма охватило в целом 4134 учебных заведений в регионах, в том числе около 175 тыс. работников образования в 3875 общеобразовательных и 259 внешкольных учебных заведениях. В центр привлечены более 1000 работников из соответствующих структур министерства и ряда групп".

Р.Оруджев добавил, что механизм централизованного финансирования осуществляется согласно правилам, подготовленным министерством образования: "Этим вся ответственность за заработные платы педагогов возлагается на министерство образования".