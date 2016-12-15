Отозваны послы Азербайджана в нескольких странах

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев отозвал послов Азербайджана в ряде стран.

Как сообщает Report, согласно документу, Азер Тофиг оглу Гусейн отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Грузии, Ровшан Шамиль оглу Джамшидов - с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Австралийском Союзе и одновременно в Республике Фиджи, Новой Зеландии, Мир-Гамза Назим оглу Эфендиев с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерландов и одновременно постоянного представителя Азербайджанской Республики в Организации по запрещению химического оружия, Эльнур Ихтияр оглу Султанов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Бразилия и одновременно в Республике Эквадор, Кооперативной Республике Гайана, Республике Суринам, Республике Тринидад и Тобаго.