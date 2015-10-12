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    ​Отложен съезд ПННА

    Эльшан Мустафаев: Для решения некоторых технических дел нужно время

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Съезд Партии национальной независимости Азербайджана (ПННА) отложен. Как заявил Report секретарь ПННА Эльшан Мустафаев, съезд состоится после назначенных на 1 ноября парламентских выборов.

    Он отметил, что для созыва и проведения съезда необходимо время: "Вскоре предстоят парламентские выборы, в которых ПННА также принимает участие. Поэтому съезд будет проведен после выборов. Для решения некоторых технических дел нужно время. Оргкомитет завершил работы по подготовке к съезду. В ближайшие дни состоится заседание Политического совета, после чего будет созвано заседание Центрального совета, на котором будет принято решение о точной дате проведения съезда".

    Э.Мустафаев отметил, что после того как председатель партии Юсиф Багирзаде подал в отставку, согласно Уставу, обязанности председателя ПННА исполняет главный секретарь Арзухан Ализаде. 

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