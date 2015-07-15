​Отличившиеся на службе во время I Евроигр сотрудники дорожной полиции награждены

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, Общественное объединение "Центр журналистики и развития" и юридическая фирма "Digesta" наградили отличившихся на службе во время I Европейских игр сотрудников дорожной полиции.

Как сообщает Report, на мероприятии в Международном пресс-центре участвовали депутаты, сотрудники дорожной полиции и представители общественности.

За образцовую службу во время I Европейских игр "Баку-2015" 19 сотрудников полиции, 1 взвод и 11 сотрудников отделов Управления государственной дорожной полиции города Баку были награждены учрежденными дипломами и предоставленными различными компаниями подарками.

По словам председателя Общественного объединения "Центр журналистики и развития" Эльмеддина Мурадлы, проект был осуществлен на протяжении 4 месяцев.

Основная цель заключалась в укреплении взаимного доверия между сотрудниками ГДП, водителями и другими участниками дорожного движения во имя повышения культуры дорожного движения в Азербайджане и дисциплины.

Как отметил Э.Мурадлы, в канун первых Евроигр сотрудники ГДП проявили исключительные заслуги: "Именно по этой причине мы подготовили и вручили им 31 диплом. Верю, что в дальнейшем они покажут в своей работе более высокие результаты".

Э.Мурадлы отметил, что был получен положительный ответ на обращение, сделанное министру внутренних дел генерал-полковнику Рамилю Усубову в связи с организацией встреч с сотрудниками ГДП. Встречи уже проводятся. Кроме того, в канун I Европейских игр был подготовлен и бесплатно роздан сотрудникам ГДП азербайджано-английский словарь.