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    Президент принял участие в открытии комплекса жилых зданий для семей беженцев и вынужденных переселенцев в Сумгайыте

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ 27 декабря в Сумгайыте состоялось открытие комплекса жилых зданий, построенных для семей беженцев и вынужденных переселенцев.

    Как сообщает Report, в открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

    Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и руководитель ООО "Archico", исполнитель проекта Мухаммед Мусаев проинформировали главу государства и первую леди о проделанной работе.

    Строительство комплекса, расположенного в центре города, на проспекте Кероглу, началось в марте 2017 года. Комплекс, построенный в особом архитектурном стиле и на современном уровне, предназначен для 1005 семей беженцев и вынужденных переселенцев. В комплекс, территория которого составляет 4 гектара, входят 12 зданий, в том числе восемь 8-этажных и четыре 15-этажных. В комплексе построены школа, детский сад, дом церемоний, полицейский пункт и другие необходимые инфраструктурные объекты.

    Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в квартирах условиями.

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