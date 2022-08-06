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Отец шехида: Я горжусь своим сыном

Отец шехида: Я горжусь своим сыном “Я являлся отцом троих детей, один из которых стал шехидом. Я горжусь своим сыном. Он прожил мало, но прожил, как настоящий мужчина”.
Внутренняя политика
6 августа 2022 г. 10:25
Отец шехида: Я горжусь своим сыном

“Я являлся отцом троих детей, один из которых стал шехидом. Я горжусь своим сыном. Он прожил мало, но прожил, как настоящий мужчина”.

Об этом Report сообщил отец шехида Самира Худиева Самед Худиев.

По его словам, его сын был храбрым, патриотичным молодым человеком: “Его дядя тоже был ветераном. Он всегда внимательно слушал, когда рассказывали о вынужденном переселении, о бедствиях, которые причинили нам армяне. Он говорил, что, отец, вы подвергались угнетению. Спустя девять месяцев после отправки в армию он получил 10-дневный отпуск. Находясь в отпуске, спустя уже два дня он говорил, что скучает по сослуживцам. Пусть местопребыванием моего сына будет рай и да здравствует Родина. Благодаря таким юношам существует Родина. Да упокоит Аллах души шехидов".

5 августа в Лачынском районе на военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской армии рядового Худиева Самира Самед оглу и рядового Алиева Таира Чингиз оглу, выполнявших служебное боевое задание на труднопроходимой местности, упал сорвавшийся обломок скалы.

В результате рядовой С.Худиев погиб на месте происшествия от полученных травм. Т.Алиев получил различные телесные повреждения, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid atası: "Oğlum başımı uca etdi"

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