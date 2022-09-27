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Отец шехида: Наш народ не забывает своих героев

Отец шехида: Наш народ не забывает своих героев "Глядя на ветеранов войны, я вижу своего сына".
Внутренняя политика
27 сентября 2022 г. 12:42
Отец шехида: Наш народ не забывает своих героев

"Глядя на ветеранов войны, я вижу своего сына".

Об этом Report сказал отец шехида Отечественной войны Джабраила Довлетзаде Довлет Довлетзаде.

Он выразил благодарность всем, кто посещает могилы шехидов в День памяти: "Сегодня наши граждане посещают могилы шехидов Отечественной войны. Наш народ не забывает о наших ценностях, героях. Это моральная поддержка для нас. Дай Аллах, чтобы родители больше никогда не пережили такую боль. Выражаю благодарность президенту, государству за оказываемую поддержку семьям шехидов и ветеранам войны!"

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Версия на азербайджанском языке Şəhid Cəbrayıl Dövlətzadənin atası: "Bu gün qazilərimizə baxanda oğlumu görürəm"

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