Отец шехида: Наш народ не забывает своих героев

"Глядя на ветеранов войны, я вижу своего сына".

"Глядя на ветеранов войны, я вижу своего сына".

Об этом Report сказал отец шехида Отечественной войны Джабраила Довлетзаде Довлет Довлетзаде.

Он выразил благодарность всем, кто посещает могилы шехидов в День памяти: "Сегодня наши граждане посещают могилы шехидов Отечественной войны. Наш народ не забывает о наших ценностях, героях. Это моральная поддержка для нас. Дай Аллах, чтобы родители больше никогда не пережили такую боль. Выражаю благодарность президенту, государству за оказываемую поддержку семьям шехидов и ветеранам войны!"