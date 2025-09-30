Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь президента Италии Серджо Маттареллы

    Внутренняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 21:33
    От имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 30 сентября был дан официальный прием в честь президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

    Ильхам Алиев Серджо Маттарелла Азербайджан Италия
