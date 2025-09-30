От имени президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь президента Италии Серджо Маттареллы
Внутренняя политика
- 30 сентября, 2025
- 21:33
От имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 30 сентября был дан официальный прием в честь президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
