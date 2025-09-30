İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib

    Daxili siyasət
    • 30 sentyabr, 2025
    • 21:17
    İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib

    Sentyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarellanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь президента Италии Серджо Маттареллы
    Official reception held in honor of Italian President Sergio Mattarella

