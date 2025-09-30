İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
Daxili siyasət
- 30 sentyabr, 2025
- 21:17
Sentyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarellanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
