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    Освобожденный гражданин Турции призвал людей не совершать преступлений

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 17:43
    Освобожденный гражданин Турции призвал людей не совершать преступлений

    Помилованный президентом Азербайджана гражданин Турции Салих Оздемир после освобождения призвал людей, которым дороги их семьи и дети, не совершать преступлений, способных привести их в тюрьму.

    Как сообщает местное бюро Report, он также поблагодарил президента Ильхама Алиева за досрочное освобождение.

    Салих Оздемир подчеркнул, что возвращение на свободу принесло ему огромную радость.

    "Благодарю руководство и всех сотрудников исправительного учреждения и Министерства юстиции. По отношению ко мне не было допущено никаких противоправных действий, ко мне относились очень хорошо. Я хотел бы, чтобы люди, любящие свои семьи и детей, никогда не совершали преступлений и не попадали в тюрьму", - сказал он.

    Отметим, что распоряжение о помиловании, подписанное президентом Ильхамом Алиевым сегодня, распространяется на 20 человек. Из них 19 являются осужденными, лишенными свободы, а 1 - осужденным с ограничением свободы.

    Ильхам Алиев Помилование осужденных в Азербайджане
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