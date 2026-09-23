Освобожденный гражданин Турции призвал людей не совершать преступлений

Помилованный президентом Азербайджана гражданин Турции Салих Оздемир после освобождения призвал людей, которым дороги их семьи и дети, не совершать преступлений, способных привести их в тюрьму.

Как сообщает местное бюро Report, он также поблагодарил президента Ильхама Алиева за досрочное освобождение.

Салих Оздемир подчеркнул, что возвращение на свободу принесло ему огромную радость.

"Благодарю руководство и всех сотрудников исправительного учреждения и Министерства юстиции. По отношению ко мне не было допущено никаких противоправных действий, ко мне относились очень хорошо. Я хотел бы, чтобы люди, любящие свои семьи и детей, никогда не совершали преступлений и не попадали в тюрьму", - сказал он.

Отметим, что распоряжение о помиловании, подписанное президентом Ильхамом Алиевым сегодня, распространяется на 20 человек. Из них 19 являются осужденными, лишенными свободы, а 1 - осужденным с ограничением свободы.