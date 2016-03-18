Освобожден Парвиз Гашимли: "Выражаю благодарность президенту" - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Освобожден журналист Парвиз Гашимли, попавший в список распоряжения "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанного президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, журналист, отбывавший наказание в Исправительном учреждении №13, уже находится дома.

В заявлении Report П.Гашимли отметил, что подписание президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о помиловании является гуманистическим шагом: "Я тоже имел право на освобождение, так как не считаю себя виновным по статье, выдвинутой против меня. Глава государства, подписав распоряжение о помиловании, обеспечил мое право на свободу. В связи с этим выражаю благодарность президенту. Также благодарю представителей прессы, международные организации, правозащитников, которые поддерживали меня".

Напомним, что Парвиз Гашимли был осужден приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 мая 2014 года.

Отметим, что подписанное президентом распоряжение о помиловании коснулось 148 человек.

В списке значатся имена бывшего заведующего по делам Администрации президента Акифа Мурадвердиева, руководителя клуба "Права человека" Расула Джафарова, журналиста Парвиза Гашимли, Председателя партии Национальной государственности Азербайджана Немата Панахли, заместителей башгана партии "Мусават" Тофига Ягублу и Ядигара Садыгова, молодого мусаватиста Сираджа Керимли, соучредителя и председателя Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли, правозащитника Талеха Хасмамедова, членов NİDA Мамеда Азизова, Рашадата Ахундова, Рашада Гасанова, Омера Мамедова, главного редактора газеты "Talışi sədo" Хилала Мамедова.

Помимо этого, в список вошли 13 иностранцев.