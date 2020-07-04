Оштрафованы лица, приехавшие на отдых в Гусары

В Азербайджане проверяются передвигающиеся без соответствующего разрешения лица, водители и пассажиры автомобилей. В отношении нарушителей принимаются меры в соответствии с законом.

В Азербайджане проверяются передвигающиеся без соответствующего разрешения лица, водители и пассажиры автомобилей. В отношении нарушителей принимаются меры в соответствии с законом.

Как передает Report, сотрудники управления полиции Гусарского района провели рейд.

По данным Губинского регионального отдела пресс-службы МВД, при проверке документов лиц, приехавшие в район для отдыха, были выявлены те, которые злоупотребляли специальными разрешениями, выданными государственными органами и предприятиями, где они работают.

В ходе рейда был составлен протокол с соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях на 10 водителей.

Меры в этом направлении будут продолжены и в ближайшие дни сотрудниками управления полиции Гусарского района.