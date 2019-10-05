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Главное управление полиции города Баку предупредило организаторов пикета Нацсовета

Организаторы пикета Нацсовета были предупреждены

Члены инициативной группы по проведению санкционированного 8 октября пикета – Ибрагим Ибрагимли и Эльданиз Гулиев сегодня были приглашены в Главное управление полиции города Баку. Они были предупреждены о необходимости соблюдения требований законодательства. 

Об этом Report сообщили в пресс-службе Управления. 

Подчеркивалось, что полиция будет пресекать незаконные действия и не позволит озвучивать лозунги, призывающие к насилию и розни. Организаторам и 50 участникам пикета было рекомендовано действовать в рамках закона.

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