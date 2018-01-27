Органами прокуратуры успешно выполняется политика президента по либерализации наказаний

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На расширенном коллегиальном заседании в Генпрокуратуре Азербайджанской Республики по итогам деятельности в 2017 году и предстоящим задачам было отмечено, что распоряжение главы государства "Об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизация политики наказания и расширении внедрения альтернативного наказания и принудительных мер, не связанных с изолированием от общества" от 10 февраля 2017 года, которое может считаться новым этапом развития правовой и законодательной системы, сыграло роль дорожной карты для выполняемых в данной сфере работ.

Как сообщает Report, основа данного распоряжения была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, которая успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. Были даны конкретные задания по точному и полному выполнению обязательств, возложенных распоряжением на органы прокуратуры, либерализации политики наказания, эффективной организацией деятельности по расследованию преступлений.

На коллегиальном заседании отметили, что в 2017 году борьба с преступностью была усилена, приняты необходимые меры по борьбе с коррупцией, которое является одним из опасных проявлений организованной преступности, а также в сфере защиты прав и свобод человека.