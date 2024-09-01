Oracle Advisory Group объявила результаты exit-poll на выборах в Милли Меджлис

Американская компания Oracle Advisory Group объявила результаты exit-poll на выборах в Милли Меджлис, состоявшихся 1 сентября 2024 года.

Американская компания Oracle Advisory Group объявила результаты exit-poll на выборах в Милли Меджлис, состоявшихся 1 сентября 2024 года.

Как сообщает Report, с результатами exit-poll можно ознакомиться по ссылке.

Представитель международной организации Влада Галан отметила, что в рамках exit-poll было опрошено 63 тыс. избирателей на 875 избирательных участках.

По словам Галан, на избирательных участках работали 1750 представителей и 80 супервайзеров Oracle Advisory Group.

"Погрешность результатов exit-poll на этих выборах составляет 0,45 процента. То есть результаты близки к реальным", - сказала Галан.