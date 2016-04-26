Опрос: Рейтинг президента Ильхама Алиева составляет 97%

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Если бы президентские выборы в Азербайджане состоялись бы в ближайшее воскресенье, подавляющее большинство – 86,2% респондентов в Баку приняли бы участие в нем.

Как сообщает Report, таковы результаты социологического опроса в Баку ЦМ "RƏY", который был проведен 18-19 апреля 2016 года среди 800 респондентов.

При этом, 68,1% опрошенных однозначно приняли бы участие в голосовании, а 18,1%, "скорее всего, приняли бы участие".

Опрос показал, что огромное большинство респондентов - 92,8% проголосовали бы за действующего главу государства Ильхама Алиева.

Отметим, что 97% опрошенных доверяют президенту И.Алиеву, а почти 89% респондентов считают, что И.Алиев выражает интересы таких людей, как они.

Кроме того, опрос показал также, что около 78,8% опрошенных не видят альтернативы И.Алиеву.

Анализ результатов опроса показывает, что столь высокий рейтинг и уровень доверия к главе государства является результатом в целом успешной внешней политики, мер по экономическому развитию, военных успехов национальной армии и т.д.

Так, опрос показал, что большинство респондентов поддерживают внешнюю политику президента И.Алиева: 87,3% опрошенных оценили внешнюю политику президента как "очень хорошо" и "в целом, хорошо".

Недовольны внешней политикой лишь чуть более 5% респондентов – 3,6% из них назвали эту политику "плохой", а 2,1% - "очень плохой".

Респондентам был задан вопрос: какое из недавних событий во внешней политике можно назвать успешным? (была дана возможность выбрать несколько вариантов ответа) 65,5% опрошенных назвали успешным событием во внешней политике визит президента И.Алиева в Вашингтон по приглашению президента США Барака Обамы для участия в Четвертом Саммите по ядерной безопасности.

Почти столько же респондентов – 63,8% считают самым успешным событием последних месяцев визит президента И.Алиева в Анкару. Причем, подавляющее большинство опрошенных считают этот визитом знаком поддержки Турции и лично президента Р.Т. Эрдогана, который из-за терактов был вынужден дважды отменить визит в Баку.

38% в числе успешных шагов внешней политики назвали визит главы государства в Иран, а 19% - встречу в Баку глав МИД Азербайджана, России и Ирана.

Согласно исследованию, на фоне последнего обострения ситуации в Нагорном Карабахе поддержка И.Алиеву как главнокомандующему также возросла - уровень доверия к Верховному главнокомандующему составляет 97%.

Шаги президента и правительства в экономической сфере также вызывают у бакинцев положительный отклик.

Так, 28% респондентов считают экономическую ситуацию в Азербайджане "хорошей", 44% оценивают экономику страны на среднем уровне, а лишь 18% - на "плохом".

10% затрудняются ответить.

Однако многие бакинцы уверены, что распоряжения и поручения президента И.Алиева кардинально изменят ситуацию в экономической сфере и позволят предотвратить негативные последствия от падения цен на нефть на мировых рынках и влияния мирового экономического кризиса.

Так, около 62% опрошенных считают, что распоряжение президента И.Алиев о прекращении проверок в сфере предпринимательства и упрощение процедур лицензирования бизнеса помогут развитию малого и среднего предпринимательства.

При этом 17,7% опрошенных считают, что эти меры, скорее, не помогут, а 8,2% однозначно уверены в этом.

68,2,% бакинцев считают, что эти меры устранят ненужные проверки малого и среднего бизнеса, а 16% не столь оптимистичны – по их мнению, эти меры будут носить временный характер и не устранят проблемы в корне.

15,8% пока затрудняются с ответом.

Респонденты положительно относятся и к распоряжению президента об упрощении таможенного оформления товаров и мерами по прозрачности и демонополизации.

61% считают, что это поможет развитию малого и среднего предпринимательства (25,3 однозначно уверены в этом, 35,7% считают, что "скорее, поможет").

Противоположного мнения придерживаются 18,7% респондентов (8,5% - "не поможет", 10,2% - "скорее, не поможет").

Больше 20% затрудняются ответить.

"Таким образом, население позитивно оценивает как внешнюю политику страны, так и меры, предпринимаемые для экономического роста", - отмечает ЦМ "RƏY".