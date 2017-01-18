Определились правила пользования системой ASAN Viza иностранцами, прибывающими в Азербайджан

Баку. 18 января REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении “Правил организации эксплуатации Межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системы “Въезд-выезд и регистрация” и “Уровня доступа к пользованию информационными ресурсами государственных органов в рамках Межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системы “Въезд-выезд и регистрация".

Как сообщает Report, документ об изменениях подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно порядку, для выдачи виз иностранцам и лицам без гражданства посредством подсистемы Viza сведения об иностранце, получающем визу, в электронной форме вносятся в информационный ресурс "Иностранцы" İAMAS и ему выдается внутрисистемный идентификационный номер.

На основании внесенной информации проводятся соответствующие проверки в министерстве иностранных дел Азербайджана, Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики и Службе внешней разведки. В зависимости от результатов проверок иностранцам выдаются соответствующие визы.

Согласно изменениям, в процессе выдачи электронной визы İAMAS анкетные данные иностранцев и лиц без гражданства, представленные системой ASAN Viza, и сканированные копии страницы документа пресечения границы, а также сведения о выдаче визы или отказе выдачи визы будут направлены в министерство иностранных дел, Службу госбезопасности и Службу внешней разведки в режиме реального времени.