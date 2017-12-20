Определилась категория освобождаемых от аттестации полицейских - СПИСОК

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане определилась категория освобождаемых от аттестации сотрудников органов внутренних дел.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденном Кабинетом министров "Порядке проведения аттестации сотрудников органов внутренних дел Азербайджанской Республики".

Согласно порядку, следующие сотрудники не проходят аттестацию:

1. сотрудники, получившие повреждения (ранение, травма, контузия) и ставшие инвалидами в ходе военных операций во имя защиты, свободы и территориальной целостности Родины,

2. сотрудники, удостоенные государственных наград и почетных званий за проявленную доблесть во время защиты независимости и территориальной целостности Азербайджана,

3. беременные женщины,

4. женщины, находившиеся в социальном отпуске до исполнения трех лет ребенку, и проработавшие после окончания отпуска на соответствующей должности менее года (мужчины в одиночку воспитывающие ребенка),

5. сотрудники, проработавшие на одной должности фактически менее одного года,

6. сотрудники, прошедшие на одной должности, по меньшей мере, три аттестации, на которых было выявлено их соответствие занимаемой должности.