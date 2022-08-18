Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об установлении ежемесячных надбавок к должностным окладам руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об определении ежемесячных надбавок к должностным окладам руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений (иных государственных образовательных учреждений в отношении преподавателей в сфере общего образования)".

Как сообщает Report, согласно документу, с 1 сентября 2022 года установлена ежемесячная надбавка к должностным окладам следующих руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений (иных государственных образовательных учреждений в отношении преподавателей в сфере общего образования), прошедших сертификацию:

- директоры и заместители директоров (по числу обучающихся);

- преподаватели (по результатам сертификации).