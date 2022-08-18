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Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей

Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об установлении ежемесячных надбавок к должностным окладам руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений".
Внутренняя политика
18 августа 2022 г. 16:00
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об определении ежемесячных надбавок к должностным окладам руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений (иных государственных образовательных учреждений в отношении преподавателей в сфере общего образования)".

Как сообщает Report, согласно документу, с 1 сентября 2022 года установлена ежемесячная надбавка к должностным окладам следующих руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений (иных государственных образовательных учреждений в отношении преподавателей в сфере общего образования), прошедших сертификацию:

- директоры и заместители директоров (по числу обучающихся);

- преподаватели (по результатам сертификации).

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Версия на азербайджанском языке Müəllim, direktor və müavinlərinin maaşlarına aylıq əlavələr müəyyən edilib

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