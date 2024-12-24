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Определен порядок призыва военнообязанных на военные сборы во время пребывания в запасе

Определен порядок призыва военнообязанных на военные сборы во время пребывания в запасе В Азербайджане установлен новый порядок призыва на военные сборы военнообязанных первой категории запаса, уволенных в запас с действительной военной службы соответствующим органом исполнительной власти и переведенных в ее резерв.
Внутренняя политика
24 декабря 2024 г. 17:21
Определен порядок призыва военнообязанных на военные сборы во время пребывания в запасе

В Азербайджане установлен новый порядок призыва на военные сборы военнообязанных первой категории запаса, уволенных в запас с действительной военной службы соответствующим органом исполнительной власти и переведенных в ее резерв.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил изменения в "Положении о прохождении военной службы" и законе "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно закону, эти лица будут призываться на военные сборы до десяти раз продолжительностью до двух месяцев каждый раз, но не чаще одного раза в год.

При этом общая продолжительность пребывания на сборах военнообязанных, уволенных с действительной военной службы соответствующим органом исполнительной власти и переведенных в ее резерв, не может превышать 30 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi vəzifəlilərin ehtiyatda olduqları müddətdə hərbi təlim toplanışlarına necə çağırılacaqları müəyyənləşib

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