Определен порядок призыва военнообязанных на военные сборы во время пребывания в запасе

В Азербайджане установлен новый порядок призыва на военные сборы военнообязанных первой категории запаса, уволенных в запас с действительной военной службы соответствующим органом исполнительной власти и переведенных в ее резерв.

В Азербайджане установлен новый порядок призыва на военные сборы военнообязанных первой категории запаса, уволенных в запас с действительной военной службы соответствующим органом исполнительной власти и переведенных в ее резерв.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил изменения в "Положении о прохождении военной службы" и законе "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно закону, эти лица будут призываться на военные сборы до десяти раз продолжительностью до двух месяцев каждый раз, но не чаще одного раза в год.

При этом общая продолжительность пребывания на сборах военнообязанных, уволенных с действительной военной службы соответствующим органом исполнительной власти и переведенных в ее резерв, не может превышать 30 месяцев.