Оперштаб: Решение о запрете на выход из дома в выходные не принято

Решение о введении в очередной раз жесткого карантинного режима в ряде крупных городов и районов Азербайджана не принято.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

Было отмечено, что в случае принятия решения о введении жесткого карантинного режима общественность будет проинформирована.

Отметим, что председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы в своем выступлении на брифинге оперативного штаба 9 июня заявил, что в пятницу и субботу (19 и 20 июня) предложено ввести жесткий карантин, а в воскресенье оставить для отдыха граждан.