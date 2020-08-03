Оперштаб о выезде в районы

Об этом говорится в решении Оперштаба при Кабинете министров

До 31 августа в Азербайджане будет действовать ограничение на въезд-выезд на территорию страны по наземному и воздушному транспортному пути, за исключением специальных и чартерных рейсов.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Оперштаба при Кабинете министров.

До этой же даты продолжает действовать запрет на въезд-выезд в города и районы, где действует особый карантинный режим (кроме Нахчыванской АР), за исключением движения машин спецназначения, скорой помощи, аварийных, спасательных, а также грузовых автомобилей.