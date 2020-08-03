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Оперштаб о выезде в районы

Оперштаб о выезде в районы Об этом говорится в решении Оперштаба при Кабинете министров
Внутренняя политика
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3 августа 2020 г. 17:12
Оперштаб о выезде в районы

До 31 августа в Азербайджане будет действовать ограничение на въезд-выезд на территорию страны по наземному и воздушному транспортному пути, за исключением специальных и чартерных рейсов.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Оперштаба при Кабинете министров.

До этой же даты продолжает действовать запрет на въезд-выезд в города и районы, где действует особый карантинный режим (кроме Нахчыванской АР), за исключением движения машин спецназначения, скорой помощи, аварийных, спасательных, а также грузовых автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке Operativ Qərargah rayonlara gediş-gəliş qadağası ilə bağlı qərar verdi

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