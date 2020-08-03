Оперативный штаб о свадьбах и поминках

Одним из важных шагов в эпидемиологической борьбе с коронавирусом является предотвращение скопления людей

"Одним из важных шагов в эпидемиологической борьбе с коронавирусом является предотвращение скопления людей".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на брифинге в оперативном штабе при Кабинете Министров.

"На свадьбах и поминках в закрытом помещении собираются 100-200 и более людей, близко контактируя. Это имеет прочную эпидемиологическую основу, поэтому свадьбы запрещены", - добавил Х.Гаджиев.