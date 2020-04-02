Наверх

Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг в связи с коронавирусом

Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг

89

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит очередной брифинг.

Как сообщает Report, на брифинге будет предоставлена информация о нынешней ситуации с коронавирусом в Азербайджане.

В мероприятии принимают участие руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов, заведующий отделом TƏBİB по контролю и профилактике заболеваний Ягут Гараева, начальник управления Главного управления общественной безопасности МВД Азиз Багишев и председатель Правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!