Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг в связи с коронавирусом

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит очередной брифинг.

Как сообщает Report, на брифинге будет предоставлена информация о нынешней ситуации с коронавирусом в Азербайджане.

В мероприятии принимают участие руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов, заведующий отделом TƏBİB по контролю и профилактике заболеваний Ягут Гараева, начальник управления Главного управления общественной безопасности МВД Азиз Багишев и председатель Правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.