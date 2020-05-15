Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана обратился к гражданам

"В период пандемии режим работы по тем сферам, деятельность которых разрешена, должен осуществляться в соответствии с необходимыми правилами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, методическими указаниями, представленными Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабмине.

Отмечается, что поскольку борьба с вирусом COVID-19 является долгосрочным процессом, превентивные меры против распространения болезни должны быть частью повседневного образа жизни каждого человека.

"Поэтому в связи с COVID-19 мы призываем всех в нынешней ситуации соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические меры, выходить из дома только при острой надобности, поддерживать минимальный контакт с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать условия действующих превентивных мер. В соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией обязательным является использование защитных средств и соблюдение социального дистанцирования".