Наверх

Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана обратился к гражданам

Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана обратился к гражданам

"В период пандемии режим работы по тем сферам, деятельность которых разрешена, должен осуществляться в соответствии с необходимыми правилами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, методическими указаниями, представленными Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабмине. 

Отмечается, что поскольку борьба с вирусом COVID-19 является долгосрочным процессом, превентивные меры против распространения болезни должны быть частью повседневного образа жизни каждого человека. 

"Поэтому в связи с COVID-19 мы призываем всех в нынешней ситуации соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические меры, выходить из дома только при острой надобности, поддерживать минимальный контакт с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать условия действующих превентивных мер. В соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией обязательным является использование защитных средств и соблюдение социального дистанцирования".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!