Омбудсмен выступила с заявлением в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

В тексте заявления говорится:

"Прошло 32 года после событий 20 Января, которые вошли как героическая страница в историю борьбы за независимость Азербайджана.

События 20 Января не сломили волю и решимость азербайджанского народа, напротив, эти события еще теснее сплотили наш народ во имя свободы и приблизили его к независимости.

С конца 1980-х годов Армения проводила политику ненависти, этнической чистки и геноцида против азербайджанцев, а также предъявляла незаконные территориальные претензии к Азербайджану.

Азербайджанский народ был возмущен агрессивными действиями Армении, которые поддерживались руководством СССР, и поэтому выразил свой решительный протест. Ввод войск против мирного населения с целью сломить волю азербайджанского народа привел к массовой гибели граждан в городах Баку и Сумгайыте, а также в других городах и районах страны. В результате этого преступления против человечности были зверски убиты 150 мирных жителей, включая детей, женщин и стариков, 744 человека были ранены, а 841 человек незаконно лишен свободы.

21 января 1990 года, несмотря на все давление и трудности, проявив политическую волю, общенациональный лидер Гейдар Алиев выступил с резким заявлением в связи с этим преступлением, допущенным руководством СССР.

Политико-правовая оценка этой кровавой трагедии была реализована после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Так, в 1994 году на специальной сессии Милли Меджлиса было принято постановление "О трагических событиях 20 Января 1990 года в Баку". Следует отметить, что система социальной защиты семей погибших 20 Января и инвалидов в связи с этими событиями была создана президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно международному праву, события, произошедшие 20 Января, должны трактоваться как преступление против человечности, а военнослужащие, отдавшие приказ совершить массовое убийство граждан, и лица, причастные к преступлению, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Согласно статье 7 Римского статута Международного уголовного суда, "преступление против человечности" означает любое из следующих деяний, когда они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, и если такое нападение совершается сознательно: убийство; истребление; порабощение; депортация или насильственное перемещение населения; заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм международного права; пытки; преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным или другим мотивам; насильственное исчезновение людей; другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений или серьезного ущерба психическому или физическому здоровью.

При наличии достаточных правовых оснований для трактовки трагедии 20 Января как преступления против человечности и наказания виновных, до сих пор не было дано никакой правовой оценки случившемуся.

Мы призываем мировое сообщество и международные организации к сотрудничеству с целью привлечения виновных в событиях 20 Января к ответственности и дачи международно-правовой оценки этому кровопролитному деянию.

Заявление было адресовано Генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности ООН, Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Совету ООН по правам человека, Детскому фонду ООН, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Европейскому Союзу, Совету Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, международным и европейским институтам омбудсменов, Азиатской ассоциации омбудсменов, Организации исламского сотрудничества и Ассоциации омбудсменов ее государств-членов, Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества, Европейской сети уполномоченных по правам ребенка, Международному бюро мира, зарубежным омбудсменам и национальным институтам по правам человека, посольствам Азербайджанской Республики за рубежом и посольствам иностранных государств в Азербайджане, а также азербайджанской диаспоре.