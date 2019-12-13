​Омбудсмен встретилась с послом Турции в Азербайджане

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Омбудсмен сказала, что отношения между Азербайджаном и Турцией опираются на дружбу и братство.

Она отметила, что отношения стратегического партнерства на высоком уровне, имеющиеся между двумя странами, развиваются по нарастающей.

Коснувшись продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана, С.Алиева назвала похвальной особую поддержку братской страны справедливого дела Азербайджана.

На встрече также была дана информация о многополосной деятельности института омбудсмена.

Посол Эркан Озорал выразил омбудсмену искреннюю признательность за прием. Он отметил, что деятельность института омбудсмена в Азербайджане высоко оценивается.

Э.Озорал отметил, что отношения между двумя странами носят образцовый характер, подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.