Омбудсмен вновь призвала мировое сообщество оказать давление на Армению

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева вновь обратилась к международному сообществу с призывом оказать давление на Армению в вопросе передачи азербайджанской стороне точных минных карт.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева вновь обратилась к международному сообществу с призывом оказать давление на Армению в вопросе передачи азербайджанской стороне точных минных карт.

Как сообщает Report, в своем заявлении омбудсмен подчеркнула, что мины, заложенные Арменией на азербайджанских землях за почти 30 лет оккупации, продолжают угрожать жизни гражданских лиц и военнослужащих.

Алиева напомнила, что только за последние два дня в результате взрывов мин в освобожденном от оккупации Джебраильском районе погиб сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию, несколько гражданских получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Мины и неразорвавшиеся боеприпасы на освобожденных от оккупации территориях серьезно препятствуют восстановительным работам в регионе, безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли и их проживанию там", - сказала она.

Омбудсмен добавила, что Армения по сей день не передала Азербайджану точные минные карты. Это открытая демонстрация неуважения к нормам и принципам международного права и международного гуманитарного права, сказала она.

Сабина Алиева также призвала международные организации не закрывать глаза на минный террор со стороны Армении, жестко осудить совершенные военные и экологические преступления, гуманитарные правонарушения, оказать серьезное давление на эту страну для передачи Азербайджану точных минных карт.