Омбудсмен: Установленная армянами в Кяльбаджаре мина могла привести к массовым жертвам

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева выступила с заявлением по поводу минной опасности на освобожденных территориях.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева выступила с заявлением по поводу минной опасности на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, в заявлении аппарата омбудсмена говорится:

"Во время недавней поездки бывших вынужденных переселенцев, жителей села Гюнешли Кяльбаджарского района на родные земли была предотвращена ужасная трагедия. Благодаря бдительности азербайджанских военнослужащих на дороге, ведущей в село, была обнаружена противотанковая мина. Это спасло жизни 20 человек, среди которых были представители госструктур и СМИ.

По всей видимости, данная мина, которая могла привести к массовым жертвам, была установлена армянами в период, отведенный оккупантам для того, чтобы покинуть Кяльбаджарский район в 2020 году.

Установка Арменией мин вблизи гражданских поселений и непредоставление ею достоверных карт минных полей, невзирая на многочисленные призывы азербайджанской стороны, нарушает целый ряд фундаментальных прав человека, что противоречит международному гуманитарному праву. Вопреки тому, что мы неоднократно обращались в международные организации по этому поводу, добиться результата не удалось.

На правах омбудсмена Азербайджана я еще раз выражаю свою серьезную озабоченность минной угрозой, напоминаю Армении о ее обязанности соблюдать международное право и призываю международные организации проявить поддержку Азербайджану в этом вопросе, заняв справедливую и решительную позицию".