Омбудсмен Турции посетил Аллею почетного захоронения

По приглашению омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в Баку прибыли делегации во главе с президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем, генеральным секретарем Организации Юсуфо

По приглашению омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в Баку прибыли делегации во главе с президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем, генеральным секретарем Организации Юсуфом бин Ахмад аль-Усаймином и советником омбудсмена Пакистана Мухаммедом Джавед Гани.

Как сообщает Report, омбудсмены Азербайджана, Турции и Пакистана с делегацией посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения.

На Аллее шехидов гости почтили память погибших за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

Затем они посетили Мемориал турецким воинам в Баку.

Отметим, что делегации ОИС и пакистанского омбудсмена посетили нашу страну с целью проведения оценочной миссии на освобожденных территориях Азербайджана. В рамках визита, который продлится до 19 сентября, запланирован ряд официальных встреч.