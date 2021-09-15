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Омбудсмен Турции посетил Аллею почетного захоронения

Омбудсмен Турции посетил Аллею почетного захоронения По приглашению омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в Баку прибыли делегации во главе с президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем, генеральным секретарем Организации Юсуфо
Внутренняя политика
15 сентября 2021 г. 11:13
Омбудсмен Турции посетил Аллею почетного захоронения

По приглашению омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в Баку прибыли делегации во главе с президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем, генеральным секретарем Организации Юсуфом бин Ахмад аль-Усаймином и советником омбудсмена Пакистана Мухаммедом Джавед Гани.

Как сообщает Report, омбудсмены Азербайджана, Турции и Пакистана с делегацией посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения.

На Аллее шехидов гости почтили память погибших за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

Затем они посетили Мемориал турецким воинам в Баку.

Отметим, что делегации ОИС и пакистанского омбудсмена посетили нашу страну с целью проведения оценочной миссии на освобожденных территориях Азербайджана. В рамках визита, который продлится до 19 сентября, запланирован ряд официальных встреч.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish ombudsmen visit Alleys of Honor and Martyrs in Baku
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin ombudsmanları Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət ediblər

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