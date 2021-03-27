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Омбудсмен распространила заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев

Омбудсмен распространила заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.
Внутренняя политика
27 марта 2021 г. 17:54
Омбудсмен распространила заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Report, в тексте заявления говорится:

"Геноцид, совершенный в отношении азербайджанцев в марте-апреле 1918 года, является одной из самых кровавых страниц политики этнической чистки, проводимой армянскими националистами на различных этапах истории против нашего народа.

В городе Баку и различных уездах Бакинской губернии, а также в Шамахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальяне, Кюрдамире и других регионах страны, вооруженные формирования армянских дашнаков и их пособников учинили массовую резню азербайджанцев, убили десятки тысяч мирных жителей на почве этнической и религиозной принадлежности, разрушили поселения, памятники культуры, мечети и кладбища. Многие древние постройки, в том числе здание Исмаилийе, считающееся одним из красивейших архитектурных памятников Баку, редакции газет "Ачыг сёз", "Каспий", "Баку" и места поклонений были разрушены в ходе орудийных обстрелов, значительные повреждения получили минареты мечети Тезепир, была сожжена древняя Джума-мечеть в Шамахе.

Резня и грабежи, начавшиеся в Бакинской губернии, далее продолжились в Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Иреване, Гейче и других регионах. Десятки тысяч азербайджанцев стали жертвами зверств армян. Были разрушены, сожжены и разграблены 110 сел Шамахинского уезда, 167 сел Губинского уезда, более 150 сел Карабаха, 115 сел Зангезурского уезда, 98 сел Карсской области, убиты сотни невинных людей, в их числе женщины, дети и пожилые. На исторической земле Азербайджана - в городе Иреван и ее окрестностях были разрушены и сожжены дотла 199 деревень, зверски убиты 132 тысячи азербайджанцев.

На основании Указа "О геноциде азербайджанцев", подписанного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 26 марта 1998 года, была дана политико-правовая оценка геноциду азербайджанцев со стороны армян, и 31 марта ежегодно отмечается как "День геноцида азербайджанцев".

В результате исследований, проведенных в последние годы в этом направлении, были собраны многочисленные факты и документы, а также выявлены места массовых захоронений в городе Губа. Созданный на этой территории Губинский мемориальный комплекс геноцида является наглядным свидетельством актов вандализма армян в отношении невинных азербайджанцев.

В соответствии с международными правовыми нормами, учиненные армянами массовые убийства десятков тысяч мирных жителей в 1918 году на почве этнической и религиозной принадлежности, а также спланированное и поэтапное осуществление этих преступных деяний в разных регионах Азербайджана должны быть расценены как акт геноцида.

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 96 (1) от 11 декабря 1946 года отмечено, что геноцид, наряду с нарушением права групп людей на жизнь, является одним из самых тяжких преступлений против человечности. В соответствии с Конвенцией "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 260 (III) от 9 декабря 1948 года актом геноцида являются преступные действия, совершенные преднамеренно с целью полного или частичного уничтожения какой-либо национальной, этнической, расовой, религиозной группы людей.

К сожалению, геноцид, осуществленный в отношении азербайджанцев в 1918 году, до сих пор не получил политической и правовой оценки на международном уровне.

Безразличие международного сообщества к актам геноцида, совершенным в результате многовековой политики ненависти в отношении одного народа, а также неспособность привлечь виновных к ответственности может привести к развитию синдрома безнаказанности, новым преступлениям против человечности и массовому нарушению прав человека.

Мы призываем мировое сообщество и международные организации не хранить молчание о геноциде, совершенном против азербайджанцев в 1918 году, который является преступлением против человечности, признать это ужасное преступление актом геноцида на международном уровне и проявить твердую и справедливую позицию без двойных стандартов и руководствуясь нормами и принципами международного права".

Заявление направлено генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека ООН, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, в международный и европейский институты омбудсменов, в Ассоциацию омбудсменов Азии, в Организацию исламского сотрудничества и в Ассоциацию омбудсменов государств-членов этой организации, в Независимую постоянную комиссию по правам человека Организации исламского сотрудничества, в Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, в Международное бюро мира, омбудсменам различных стран и в национальные институты прав человека, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и посольствам зарубежных стран в нашей республике, азербайджанским диаспорским организациям.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

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