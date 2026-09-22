Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Омбудсмен обсудила сотрудничество с представительницами Турецкой ассоциации женщин-юристов

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 19:38
    Омбудсмен обсудила сотрудничество с представительницами Турецкой ассоциации женщин-юристов

    Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла делегацию Турецкого общества женщин-юристов, находящуюся с визитом в Баку по приглашению Коллегии адвокатов.

    Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, делегацию возглавила председатель организации, вице-президент Международной федерации женщин-юристов Зюбейде Аксай.

    Гостям была предоставлена информация о правовой системе Азербайджана, деятельности института омбудсмена, работе, проводимой для защиты прав и свобод человека, обеспечения принципа равенства и предотвращения дискриминации.

    На встрече было подчеркнуто, что существующие между Азербайджаном и Турцией отношения дружбы, братства и стратегического партнерства создают прочную основу для развития сотрудничества в области защиты прав человека и правовой отрасли.

    Омбудсмен обсудила сотрудничество с представительницами Турецкой ассоциации женщин-юристов
    Омбудсмен обсудила сотрудничество с представительницами Турецкой ассоциации женщин-юристов

    Сабина Алиева Омбудсмен Азербайджана Азербайджано-турецкие отношения
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    Ombudsman Türk Hüquqşünas Qadınlar Cəmiyyətinin nümayəndələri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

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