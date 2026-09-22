Омбудсмен обсудила сотрудничество с представительницами Турецкой ассоциации женщин-юристов

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла делегацию Турецкого общества женщин-юристов, находящуюся с визитом в Баку по приглашению Коллегии адвокатов.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, делегацию возглавила председатель организации, вице-президент Международной федерации женщин-юристов Зюбейде Аксай.

Гостям была предоставлена информация о правовой системе Азербайджана, деятельности института омбудсмена, работе, проводимой для защиты прав и свобод человека, обеспечения принципа равенства и предотвращения дискриминации.

На встрече было подчеркнуто, что существующие между Азербайджаном и Турцией отношения дружбы, братства и стратегического партнерства создают прочную основу для развития сотрудничества в области защиты прав человека и правовой отрасли.