Омбудсмен обратилась к международной общественности в связи с массовым захоронением в Ходжавенде

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международной общественности в связи с еще одним массовым захоронением, обнаруженным в Ходжавенде.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международной общественности в связи с еще одним массовым захоронением, обнаруженным в Ходжавенде.

Как сообщает Report со ссылкой на Аппарат омбудсмена, обнаружены останки 12 человек, погребенных со связанными руками и ногами.

Вероятно, обнаруженные останки принадлежат нашим соотечественникам, которые пропали без вести во время Первой Карабахской войны и судьба которых до сих пор неизвестна. Несмотря на неоднократные призывы армянская сторона отказывается предоставить информацию о судьбе этих людей, а также о местах массового захоронения азербайджанцев, чтобы скрыть от мирового сообщества совершенные ею военные преступления.

Для того чтобы предотвратить повторное совершение Арменией подобных преступных действий, международное сообщество должно адекватно отреагировать на эти военные преступления, а виновные в них должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, еще одно массовое захоронение азербайджанцев в селе Эдилли было обнаружено в феврале этого года.