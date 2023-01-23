Омбудсмен навестила арестованных в Азербайджане членов армянских террористическо-диверсионных групп

Уполномоченный по правам человек (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы посетили учреждения, где содержатся граждане Армении, арестованные за совершение преступных деяний в составе террористическо-диверсионных груп

Уполномоченный по правам человек (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы посетили учреждения, где содержатся граждане Армении, арестованные за совершение преступных деяний в составе террористическо-диверсионных групп на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после прекращения военных действий.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Во встречах также приняли участие врачи и психологи группы.

Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы в индивидуальном порядке приняли и заслушали обращения арестованных граждан Армении.

В то же время были изучены условия их содержания – состояние камер, их размеры, освещение, вентиляция, условия личной гигиены, медицинское обслуживание, питание.

Выяснилось, что арестованные лица не имеют жалоб на условия содержания и обращение, телефонные связи, переписку, доступ к информации (телевидение, публикации), доступность медицинской помощи. Им также предоставляют возможность для встреч с представителями Международного комитета Красного Креста.