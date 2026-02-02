Омбудсмен: Молодежь - не только будущее страны, но и ее настоящее

Знающая свои права, осознающая свою ответственность и готовая вносить вклад в развитие общества молодежь является ключевой опорой более сильного и справедливого будущего Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева на мероприятии, посвященном Дню молодежи.

По ее словам, азербайджанская молодежь неоднократно проявляла самоотверженность в судьбоносные моменты истории. Омбудсмен подчеркнула, что молодежь является не только будущим страны, но и ее настоящим.

"Доблесть и мужество, продемонстрированные нашей молодежью в период славной победы в Карабахской войне, навсегда останутся в памяти. Это в очередной раз подтвердило глубокую любовь и преданность молодежи Родине. Институт омбудсмена придает особое значение работе с молодежью, повышению уровня их правовых знаний и активному вовлечению в процессы правового просвещения", - отметила Сабина Алиева.

По ее словам, героизм, стойкость и высокий патриотический дух, проявленные азербайджанской молодежью в Отечественной войне, наглядно продемонстрировали всему миру силу, ответственность и зрелость молодого поколения страны.