Омбудсмен Эльмира Сулейманова: Я жду решения президента

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова выразила отношение к распространившейся в соцсетях информации относительно целесообразности и ее отставки, поскольку она является представителем старшего поколения.

Как сообщает Report, Э.Сулейманова заявила журналистам, что ждет официального решения президента Ильхама Алиева об освобождении ее от должности.

"Склонение моего имени в соцсетях – другое дело. Я не хочу говорить об этом. Потому что вижу, что, когда говоришь искренне, это тут же интерпретируют. Один пожилой человек, говоря об этом, сказал, что "ждет официального решения". Мне очень понравились эти подход и идея. Я тоже буду краткой и скажу, что жду официального решения господина президента", - подчеркнула Э.Сулейманова.

Отметим, что Э.Сулеймановой 82 года.