Омбудсмен Азербайджана: Продолжается сотрудничество с Советом Европы

"Совет Европы реализовал ряд проектов совместно с институтом Омбудсмена, наше сотрудничество продолжается и сегодня".

"Совет Европы реализовал ряд проектов совместно с институтом Омбудсмена, наше сотрудничество продолжается и сегодня".

Как сообщает Report, об этом заявила уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Сабина Алиева во время выступления на мероприятии ”Совет Европы и Азербайджан: 20 лет сотрудничества".

По ее словам, Азербайджан придает большое значение дружбе и сотрудничеству со всеми странами: “Сотрудничество с международными организациями было основным политическим курсом общенационального лидера Гейдара Алиева. И сегодня это сотрудничество укрепляется. История отношений между Азербайджаном и Советом Европы начинается с 1992 года. Совет Европы совместно с институтом омбудсмена реализовали ряд проектов, и наше сотрудничество продолжается и сегодня Эти меры являются ярким примером выполнения Азербайджаном взятых на себя обязательств перед Советом Европы. Мы верим в дальнейшее укрепление сотрудничества и связей для обеспечения прав и свобод человека”.