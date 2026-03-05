Омбудсмен Азербайджана осудила удары иранских дронов по Нахчывану

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева решительно осудила атаки иранских беспилотников на гражданские объекты в Нахчыванской Автономной Республике, повлекшие ранения гражданских лиц.

Как сообщает Report, в заявлении омбудсмен призвала мировую общественность отреагировать на этот террористический акт.

В документе отмечается, что любая атака, направленная против безопасности гражданского населения и инфраструктуры, является грубым нарушением норм международного права, международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций. Подобные посягательства подрывают принципы территориальной целостности и суверенитета государств, добрососедства.

"Защита жизни и здоровья гражданских лиц является фундаментальным обязательством, возложенным на все государства. Крайне важно в скорейшем времени всесторонне расследовать произошедший инцидент в соответствии с требованиями международного права, внести ясность в этот вопрос, наказать виновных лиц и принять необходимые меры по недопущению повторения подобных случаев в будущем", - говорится в заявлении.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.