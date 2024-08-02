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Омбудсмен: Армения продолжает политику минного террора даже после делимитации

Омбудсмен: Армения продолжает политику минного террора даже после делимитации Армения продолжает политику минного террора, не отказываясь от своих действий, угрожающих жизни и здоровью населения, даже после делимитации.
Внутренняя политика
2 августа 2024 г. 17:34
Омбудсмен: Армения продолжает политику минного террора даже после делимитации

Армения продолжает политику минного террора, не отказываясь от своих действий, угрожающих жизни и здоровью населения, даже после делимитации.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Она отметила, что сегодня в результате взрыва заложенной Арменией мины в селе Гызылгаджылы Газахского района были ранены трое гражданских и один военнослужащий.

Омбудсмен добавила, что село было возвращено Азербайджану на основании договоренностей о делимитации азербайджано-армянской границы от 19 апреля 2024 года.

"Еще раз заявляем, что непредоставление нашей стране точных минных карт, серьезно препятствует безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на их родные земли, обеспечению права на здоровую окружающую среду, а также процессу делимитации границы и проводимым в регионе восстановительным работам. Международная общественность должна оказать давление на Армению, чтобы эта страна передала нам точные минные карты, и не молчать о минном терроре", - сказала C. Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: Ermənistan hətta delimitasiyadan sonra belə öz mina terroru siyasətini davam etdirir

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