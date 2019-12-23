Октай Ширалиев проголосовал на муниципальных выборах

Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев принял участие в муниципальных выборах. Министр проголосовал на избирательном участке №7 Сабаильского избирательного округа №29.

Как сообщил Report председатель избирательного участка Имран Джамиев, О.Ширалиев проголосовал в 09:15 по бакинскому времени.

Список избирателей на избирательном участке №7 Сабаильского избирательного округа №29 включает 1320 человек. На данный момент уже проголосовали 80 человек.

За ходом выборов следят местные наблюдатели.