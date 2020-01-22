Октай Асадов и Самед Сеидов отбыли в Израиль

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов и председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов примут участие в проходящем в Иерусалиме 22-23 января Всемирном форуме памяти Холокоста 2020 (World Holocaust Forum 2020), посвященном 75-й годовщине освобождения Освенцима.

Как сообщает Report, на мероприятии ожидается участие мировых лидеров.

Президент Израиля призвал мировых лидеров поддержать День памяти жертв Холокоста посредством уникальной кампании.

Eva Stories ("Истории Евы") расскажут миллионам молодых людей о Холокосте. В основу Stories легла история 13-летней венгерской еврейки Евы Хейман, которая до самой смерти вела дневник и погибла в концентрационном лагере Освенцим в 1944 году.