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    Октай Асадов проголосовал на референдуме

    На избирательном участке зарегистрированы как местные, так и зарубежные наблюдатели

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов воспользовался избирательным правом на референдуме.

    Как сообщает Report, спикер проголосовал на избирательном участке №22 Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23, расположенном в средней школе №7. 

    Отметим, что на этом участке зарегистрированы 1 290 избирателей.

    11 человек снялись с регистрационного учета, 39 - обратились с просьбой о голосовании на дому. 

    На избирательном участке зарегистрированы как местные, так и зарубежные наблюдатели.

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