Октай Асадов проголосовал на референдуме

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов воспользовался избирательным правом на референдуме.

Как сообщает Report, спикер проголосовал на избирательном участке №22 Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23, расположенном в средней школе №7.

Отметим, что на этом участке зарегистрированы 1 290 избирателей.

11 человек снялись с регистрационного учета, 39 - обратились с просьбой о голосовании на дому.

На избирательном участке зарегистрированы как местные, так и зарубежные наблюдатели.