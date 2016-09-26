Октай Асадов проголосовал на референдуме

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов воспользовался избирательным правом на референдуме.
Как сообщает Report, спикер проголосовал на избирательном участке №22 Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23, расположенном в средней школе №7.
Отметим, что на этом участке зарегистрированы 1 290 избирателей.
11 человек снялись с регистрационного учета, 39 - обратились с просьбой о голосовании на дому.
На избирательном участке зарегистрированы как местные, так и зарубежные наблюдатели.
News DepartmentАвтор новости
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